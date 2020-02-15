Количество погибших от коронавируса в Китае превысило 1,5 тыс. человек

В Китае количество умерших от коронавируса, число заболевших которым уже превысило 64 тыс. человек, достигло 1 тыс. 523 человек. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на национальную комиссию по здравоохранению Китая.

Так, сообщается, что данные приведены по состоянию на 15 февраля.

"В субботу национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 143 новых случаях смерти, в результате чего число жертв эпидемии достигло 1 тыс. 523 человек", - говорится в сообщении.

Все случаи смерти, кроме четырех последних, были зафиксированы в эпицентре эпидемии - провинции Хубэй.

За день китайские медицинские службы зафиксировали 2 тыс. 641 новый случай заражения коронавирусом. В итоге общая численность зараженных в Китае на данный момент составляет 66 тыс. 492 человека.

Также, согласно данным South China Morning Post, всего в мире количество умерших от коронавируса по состоянию на утро 15 февраля составляет 1 тыс. 526 человек.

Как сообщали Українські Новини, в Северной Корее по-своему борются с коронавирусом: чиновника расстреляли за нарушение карантина.

Тем временем ученые заявили, что внезапно вспыхнувшая эпидемия коронавируса постепенно начинает сбавлять обороты в Китае, поскольку в провинции Хубэй с конца января было зафиксировано самое низкое число случаев заболевания.