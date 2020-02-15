Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї перевищила 1,5 тис. осіб

У Китаї кількість померлих від коронавірусу, число хворих на який вже перевищило 64 тис. осіб, досягла 1 523 тис. осіб. Про це повідомляє ВВС з посиланням на національну комісію з охорони здоров'я Китаю.

Так, повідомляється, що дані наведено станом на 15 лютого.

"У суботу національна комісія з охорони здоров'я Китаю повідомила про 143 нових випадки смерті, в результаті чого число жертв епідемії досягло 1 523 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

Всі випадки смерті, крім чотирьох останніх, були зафіксовані в епіцентрі епідемії - провінції Хубей.

За день китайські медичні служби зафіксували 2 тис. 641 новий випадок зараження на коронавірус. В результаті загальна чисельність заражених в Китаї наразі становить 66 тис. 492 людини.

Також, згідно даними South China Morning Post, кількість померлих від коронавірусу станом на ранок 15 лютого становить 1 тис. 526 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, у Північній Кореї по-своєму борються з коронавірусом: чиновника розстріляли за порушення карантину.

Тим часом вчені заявили, епідемія коронавіруса поступово починає зменшувати обороти в Китаї оскільки в провінції Хубей з кінця січня було найнижче число випадків захворювання.