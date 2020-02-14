З сайту Мюнхенської конференції зник план "завершення війни в Україні"

План припинення війни на Донбасі авторства трьох західних аналітичних центрів та Російської ради з міжнародних справ був видалений з сайту Мюнхенської безпекової конференції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Також сайт конференції прибрав повідомлення, у якому зазначав, що цей документ був розроблений за співавторства Мюнхенської безпекової конференції та підтриманий нею.

Жодних повідомлень з поясненням цих дій наразі немає.

Як повідомляли Українські Новини, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою з міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".



Крім того, Глави МЗС не будуть зустрічатися в "нормандському форматі" на конференції в Мюнхені.



Тим часом Зеленський в ході робочого візиту в Німеччину 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенської безпекової конференції, присвяченій Україні, та проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.