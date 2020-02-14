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14 февраля 2020, пятница, 11:30 109 Документ
Внешняя политика 2020-02-14T11:36:59+02:00
Українські Новини
Главы МИД не будут встречаться в "нормандском формате" на конференции в Мюнхене

Главы МИД не будут встречаться в "нормандском формате" на конференции в Мюнхене

Таня Войтюк
Мюнхенская конференция по безопасности, Мюнхен, Владимир Зеленский, нормандский формат, МИД
Встреча в
Встреча в "нормандском формате". Фото с сайта Кремля

На полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии 14-16 февраля встреча "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) на уровне министров иностранных дел проводиться не будет.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

"14-16 февраля министр иностранных дел В. Пристайко будет пребывать с визитом в ФРН в составе официальной делегации во главе с Президентом Украины В. Зеленским. Проведения встречи глав внешнеполитических ведомств в Нормандском формате во время пребывания министра в ФРН не предусмотрено", - сказано в нем.

При этом министерство не ответило на вопрос о том, какой из сторон инициировалась такая встреча или из-за чьего отказа она не состоится.

В то же время МИД сообщил, что на полях Мюнхенской конференции пройдет министерское заседение международной группы по координации помощи жертвам сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины", в состав которой входят Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан.

По заверению внешнеполитического ведомства перечень двусторонних встреч Пристайко в Мюнхене еще согласовывается.

Ответ МИДа УкраиныОтвет МИДа Украины

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский в ходе рабочего визита в Германию 14-15 февраля выступит на сессии Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной Украине, и проведет на ее полях ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Ранее 22 января Зеленский посетил Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, на который потратил  $14,5 тыс. 102,6 тыс. гривен.

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Главы МИД не будут встречаться в "нормандском формате" на конференции в Мюнхене
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