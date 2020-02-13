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13 февраля 2020, четверг, 10:38 278
Президент 2020-02-13T10:39:18+02:00
Українські Новини
Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности 14-15 февраля

Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности 14-15 февраля

Елизавета Кесельман
Зеленский, Офис президента, Международная конференция, Выступление Зеленского на конференции
Зеленский. Фото: president.gov
Зеленский. Фото: president.gov

Президент Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Германию 14-15 февраля выступит на сессии Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной Украине, и проведет на ее полях ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"14-15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Федеративную Республику Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В рамках конференции Президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств", - сказано в нем.

Сама конференция будет проходить 14-16 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, 22 января Зеленский посетил Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, на который потратил  $14,5 тыс. 102,6 тыс. гривен.

Кроме того, из-за ошибки Ермака Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед полупустой аудиторией. 

28 января в Офисе Президента сообщили об интенсивных заграничных визитах Зеленского. Однако ОПУ информацией о поездке Президента в Оман не располагал.

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