Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности 14-15 февраля

Президент Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Германию 14-15 февраля выступит на сессии Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной Украине, и проведет на ее полях ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"14-15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Федеративную Республику Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В рамках конференции Президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств", - сказано в нем.

Сама конференция будет проходить 14-16 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, 22 января Зеленский посетил Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, на который потратил $14,5 тыс. 102,6 тыс. гривен.

Кроме того, из-за ошибки Ермака Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед полупустой аудиторией.

28 января в Офисе Президента сообщили об интенсивных заграничных визитах Зеленского. Однако ОПУ информацией о поездке Президента в Оман не располагал.