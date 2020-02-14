Міжбанк закрився подорожчанням долара

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 6 коп. у п'ятницю знизився на 2 коп. до 24,47 UAH\/USD.Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,41-24,43 UAH\/USD, потім котирування звузилися до 24,44-24,45 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,45-24,48 UAH\/USD.З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,07% з 23,74 UAH\/USD до 24,47 UAH\/USD.Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD.У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.Також у День всіх закоханих курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 8,35 коп. до 24,5591 UAH\/USD.Середній курс купівлі євро знизився на 13,99% до 26,3084 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 17,75 коп. до 26,7238 UAH\/EUR.Тим часом другий тиждень поспіль долар в обмінниках дешевшає.