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14 лютого 2020, пʼятниця, 17:29 7
Економіка 2020-02-14T17:30:37+02:00
Українські Новини
Міжбанк закрився подорожчанням долара

Міжбанк закрився подорожчанням долара

Валерия Драгомирова
Міжбанківський валютний ринок, курс гривні, курс гривні до долара, Долар, Міжбанк
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 6 коп. у п'ятницю знизився на 2 коп. до 24,47 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,41-24,43 UAH/USD, потім котирування звузилися до 24,44-24,45 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,45-24,48 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,07% з 23,74 UAH/USD до 24,47 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Також у День всіх закоханих курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 8,35 коп. до 24,5591 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро знизився на 13,99% до 26,3084 UAH/EUR, курс продажу знизився на 17,75 коп. до 26,7238 UAH/EUR.

Тим часом другий тиждень поспіль долар в обмінниках дешевшає.

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