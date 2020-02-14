Речник Путіна Пєсков назвав неправдою сюжет "Схем" про зустріч Зеленського та Патрушева, — росЗМІ

Прессекретар Президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечує зустріч Президента Володимира Зеленського з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

Про це йдеться в повідомленні російського інформаційного агентства "ТАСС", передають Українські Новини.

Таким чином Пєсков прокоментував сюжет програми журналістських розслідувань "Схеми" про нібито зустрічі Зеленського з Патрушевим в Омані.

"По-російськи це називається брехнею, а по-англійськи це називається фейк-ньюс", - сказав Пєсков.

Він вважає, що автори подібних публікацій переслідують провокаційні цілі.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента має намір просити суд зобов'язати програму "Схеми: корупція в деталях" (проект "Радіо Свобода") спростувати і вибачитися за сюжет про візит.

Офіс вважає сюжет "Схем" відвертою маніпуляцією громадською думкою, оскільки він ґрунтується не на фактах або свідченнях, а на домислах і відомостях з таємних джерел.

Раніше Богдан зізнався в тому, що поїздка Володимира Зеленського в Оман не була офіційною і здійснювалася за власні кошти.