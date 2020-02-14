Речник Путіна Пєсков назвав неправдою сюжет "Схем" про зустріч Зеленського та Патрушева, — росЗМІ

Прессекретар Президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечує зустріч Президента Володимира Зеленського з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. Про це йдеться в повідомленні російського інформаційного агентства "ТАСС", передають Українські Новини. Таким чином Пєсков прокоментував сюжет програми журналістських розслідувань "Схеми" про нібито зустрічі Зеленського з Патрушевим в Омані. "По-російськи це називається брехнею, а по-англійськи це називається фейк-ньюс", - сказав Пєсков. Він вважає, що автори подібних публікацій переслідують провокаційні цілі. Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента має намір просити суд зобов'язати програму "Схеми: корупція в деталях" (проект "Радіо Свобода") спростувати і вибачитися за сюжет про візит. Офіс вважає сюжет "Схем" відвертою маніпуляцією громадською думкою, оскільки він ґрунтується не на фактах або свідченнях, а на домислах і відомостях з таємних джерел. Раніше Богдан зізнався в тому, що поїздка Володимира Зеленського в Оман не була офіційною і здійснювалася за власні кошти.