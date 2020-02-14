Офис Президента хочет подать в суд на "Схемы" за сюжет о визите Зеленского в Оман

Офис Президента намерен просить суд обязать программу журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (проект "Радио Свобода") опровергнуть и извиниться за сюжет о визите Президента Владимира Зеленского в Оман.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Офис Президента Украины заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы "Схемы" о встрече Президента Украины с высокопоставленным должностным лицом Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности... Офис Президента Украины ожидает от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основании. Мы обращаемся в суд с иском, в котором будем требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя - телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире информации, не соответствующей действительности и являющейся откровенной манипуляцией общественным сознанием", - сказано в нем.

Офис считает сюжет "Схем" откровенной манипуляцией общественным мнением, поскольку он основывается не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из тайных источников.

Как сообщали Українськi Новини, официально Офис Президента заявляет, что не располагает никакой информацией о поездке Зеленского в Оман в начале 2020 года.