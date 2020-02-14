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14 февраля 2020, пятница, 12:19 262
Президент 2020-02-14T12:26:10+02:00
Українські Новини
Офис Президента хочет подать в суд на "Схемы" за сюжет о визите Зеленского в Оман

Офис Президента хочет подать в суд на "Схемы" за сюжет о визите Зеленского в Оман

Елизавета Кесельман
Зеленский, Офис Президента Украины, Оман, визит Зеленского в Оман, Опровержение, схемы, Радио Свобода
Офис Президента Украины.Фото:president.gov.ua
Офис Президента Украины.Фото:president.gov.ua

Офис Президента намерен просить суд обязать программу журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (проект "Радио Свобода") опровергнуть и извиниться за сюжет о визите Президента Владимира Зеленского в Оман.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Офис Президента Украины заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы "Схемы" о встрече Президента Украины с высокопоставленным должностным лицом Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности... Офис Президента Украины ожидает от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основании. Мы обращаемся в суд с иском, в котором будем требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя - телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире информации, не соответствующей действительности и являющейся откровенной манипуляцией общественным сознанием", - сказано в нем.

Офис считает сюжет "Схем" откровенной манипуляцией общественным мнением, поскольку он основывается не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из тайных источников.

Как сообщали Українськi Новини, официально Офис Президента заявляет, что не располагает никакой информацией о поездке Зеленского в Оман в начале 2020 года.

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Офис Президента хочет подать в суд на "Схемы" за сюжет о визите Зеленского в Оман
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