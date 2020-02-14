У Дніпрі СБУ підозрює у хабарництві голову Центру радіаційної безпеки

Співробітники Служби безпеки України підозрюють в отриманні систематичних хабарів керівника обласного Центру радіаційної безпеки та медичної радіології Дніпропетровської області, де був затриманий антиукраиснкий інтерні-агітатор.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У СБУ розповіли, що власник однієї з приватних медичних клінік придбав нове рентгенологічне обладнання і звернувся в Центр, де медперсонал проходить спеціальні курси по заходам безпеки при роботі з рентгенівськими апаратами. У повідомленні говориться, що керівник контролюючої структури запропонував вирішити питання неофіційно. За винагороду він пообіцяв швидке проходження навчального курсу і гарантовану здачу заліків.

Правоохоронці задокументували отримання посадовою особою у робочому кабінеті 12 тисяч гривень від власника клініки.

Після того, як слідчі провели обшук за місцем роботи і проживання чиновника, правоохоронці вилучили майже 500 тисяч гривень. Передбачається, що вони отримані від протиправної діяльності.

Хабар. Фото: ssu.gov.ua

За попередньою інформацією, чиновник систематично отримував грошову винагороду за проходження курсів безпеки не тільки з місцевих медустанов, але і "допомагав" з вирішенням цього питання представникам інших областей України.

"Зараз в рамках кримінального провадження щодо ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України керівнику контролюючого органу повідомлено про підозру", — йдеться в повідомленні.

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