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14 февраля 2020, пятница, 13:33 43
Силовые структуры 2020-02-14T13:36:52+02:00
Українські Новини
Получал указания из "ДНР": в Павлогаде СБУ задержала интернет-агитатора

Получал указания из "ДНР": в Павлогаде СБУ задержала интернет-агитатора

Кира Молчанова
Павлоград, СБУ, Интернет, Пропаганда
СБУ. Фото: ssu.gov.ua
СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала антиукраинского интернет-агитатора в городе Павлоград Днепропетровской области, где недавно на шахте погиб рабочий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

СБУ блокировала деятельность пропагандиста, причастного к распространению материалов в Интернете в интересах российских спецслужб.

Оперативники и следователи СБУ установили, что пропагандист периодически ездил в Россию по частным делам и во время очередной поездки он был завербован представителями спецслужб России.

Отмечается, что по заданию этих спецслужб мужчина распространял материалы с призывами к нарушению территориальной целостности Украины через запрещенные в Украине социальные сети.

Во время обыска в доме пропагандиста правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают его противоправную деятельность.

Также агитатор планировал размещать информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и дискредитацию органов государственной власти.

Указания пропагандист получал через электронную переписку от "куратора", который представлялся сотрудником "Министерства госбезопасности" при группировке "ДНР".

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 110 уголовного кодекса, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении, а также проверяется версия о его причастности к сети военной разведки России.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как сообщали Українські Новини, 25 октября в Днепропетровской области из-за неисправного клапана в автоцистерне произошла утечка азота.

Днипровский апелляционный суд изменил обвинительный приговор с 15 лет лишения свободы на пожизненное заключение мужчине, убившему женщину и устроившему взрыв в многоэтажном доме в Павлограде (Днепропетровская область) в сентябре 2016 года.

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