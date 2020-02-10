В Днепропетровской области из-за обнаружения ядохимикатов в водоеме закрыли школы и садики

В городе Апостолово Днепропетровской области из-за загрязнения воды временно закрыли школы, детсады, объекты культурной и социальной сферы. Об этом сообщили в Апостоловского объединенной территориальной общине, передает Радио.Свобода.

Отмечается, что данное решение приняла местная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно будет действовать до 12 февраля включительно.

Населению рекомендовали "ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи, напитков".

Как сообщили журналистам в региональном офисе водных ресурсов в Днепропетровской области, ядовитые вещества - пестициды в воде обнаружили в районе водозабора в районе Грушевки. По результатам лабораторных исследований, уровень диазинон и хлорпирифос превышен примерно вдвое от нормы.

По информации из ведомства, загрязнение местности, на водозаборах других городов пестицидов не обнаружили.

Как отметили в региональном офисе водных ресурсов в области, ситуация контролируемая, причину загрязнения выяснят правоохранители.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Днипре из-за эпидемии гриппа и ОРВИ водителей маршруток обязали надевать защитные маски.

Также в связи с гриппом и ОРВИ, в области закрыли на карантин 556 школ и 114 классов.