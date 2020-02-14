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14 лютого 2020, пʼятниця, 11:30 12
Зовнішня політика 2020-02-14T13:00:03+02:00
Українські Новини
Глави МЗС не будуть зустрічатися в "нормандському форматі" на конференції в Мюнхені

Глави МЗС не будуть зустрічатися в "нормандському форматі" на конференції в Мюнхені

Таня Войтюк
МЗС, нормандський формат, Мюнхенська конференція з безпеки, Мюнхен, Володимир Зеленский
Зустріч у
Зустріч у "нормандському форматі". Фото з сайту Кремля

На полях Мюнхенської конференції з безпеки в Німеччині 14-16 лютого зустріч "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) на рівні міністрів закордонних справ проводитися не буде.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

"14-16 лютого міністр закордонних справ В. Пристайко перебуватиме з візитом в ФРН у складі офіційної делегації на чолі з президентом України В. Зеленським. Проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств в Нормандські форматі під час перебування міністра в ФРН не передбачено", - сказано в ньому.

При цьому міністерство не відповіло на питання про те, якою із сторін ініціювалася така зустріч або через чию відмову вона не відбудеться.

ВОдночас МЗС повідомив, що на полях Мюнхенської конференції пройде міністерське заседенія міжнародної групи з координації допомоги жертвам збитого в Ірані літака "Міжнародних авіаліній України", до складу якої входять Україна, Канада, Швеція, Велика Британія і Афганістан.

За запевненням зовнішньополітичного відомства перелік двосторонніх зустрічей Пристайка в Мюнхені ще узгоджується.

Відповідь Мзс УкраїниВідповідь Мзс України

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський в ході робочого візиту в Німеччину 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенської конференції з безпеки, присвяченій Україні, та проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

Раніше 22 січня Зеленський відвідав Швейцарію для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, на який витратив $14,5 тис. 102,6 тис. гривень.

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