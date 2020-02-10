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  • Поездка в Давос обошлась Зеленскому и украинской делегации в $14,5 тис. 102,6 тис. гривен
10 февраля 2020, понедельник, 15:36 28
Политика 2020-02-10T15:37:34+02:00
Українські Новини
Поездка в Давос обошлась Зеленскому и украинской делегации в $14,5 тис. 102,6 тис. гривен

Поездка в Давос обошлась Зеленскому и украинской делегации в $14,5 тис. 102,6 тис. гривен

Таня Войтюк
Давос, Владимир Зеленский, Украинская делегация, Швейцария, Всемирный экономический форум
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Помимо того, что только четверо "слуг народа" посетили Давос за свой счет, а остальные – за деньги олигархов, украинская делегация во главе с Президентом Владимиром Зеленским потратила 14,5 тис. долларов и 102,6 тис. гривен на визит в Швейцарию 22-23 января для участия в Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

9,9 тис. долларов были потрачены на оплату отеля.

В дополнение к этим суммам государственным управлением делами было предварительно оплачены авиаперевозки делегации по маршруту "Киев - Цюрих - Тель-Авив - Киев" на сумму 2,515 млн. гривен. Перевозка была осуществлена самолетом Airbus A-319CJ государственного авиапредприятия "Украина".

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине утверждают, что Гончаруку удалось съездить в Давос лишь за 17 тыс. гривен.

28 января в Офисе Президента сообщили об интенсивных заграничных визитах Зеленского. Однако ОПУ информацией о поездке Президента в Оман не располагал.

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