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14 лютого 2020, пʼятниця, 11:39 7
Судова влада 2020-02-14T12:30:02+02:00
Українські Новини
У Донецькій області на 14 років посадили 67-річного педофіла за зґвалтування і розбещення 5 школярок

У Донецькій області на 14 років посадили 67-річного педофіла за зґвалтування і розбещення 5 школярок

Елизавета Кесельман
педофіли, Затримання педофіла, педофілія, Кастрація
Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Суд засудив до 14 років позбавлення волі 67-річного жителя Маріуполя Донецької області за зґвалтування і розбещення 5 школярок. Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передають Українські Новини.

Суд встановив, що чоловік скоював злочини п'яним в березні-квітні 2017 року, коли підстерігав у під'їздах багатоповерхових будинків дівчаток і погрожував їм ножем.

Наймолодшій жертві ґвалтівника було 10 років.

Згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, обвинувачений, який 18 років провів за гратами за аналогічні злочини, страждає психічним розладом - педофілією.

Наразі вирок набув чинності.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня вступив у силу закон про введення реєстру педофілів.

У липні Рада ввела хімічну кастрацію педофілів і створила їх відкритий реєстр.

У вересні 2019 року Зеленський ветував закон про створення відкритого публічного реєстру педофілів, який передбачав примусову хімічну кастрацію.

Раніше в Польщі відкрили реєстр даних педофілів.

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