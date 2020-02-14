У Донецькій області на 14 років посадили 67-річного педофіла за зґвалтування і розбещення 5 школярок

Суд засудив до 14 років позбавлення волі 67-річного жителя Маріуполя Донецької області за зґвалтування і розбещення 5 школярок. Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передають Українські Новини.

Суд встановив, що чоловік скоював злочини п'яним в березні-квітні 2017 року, коли підстерігав у під'їздах багатоповерхових будинків дівчаток і погрожував їм ножем.

Наймолодшій жертві ґвалтівника було 10 років.

Згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, обвинувачений, який 18 років провів за гратами за аналогічні злочини, страждає психічним розладом - педофілією.

Наразі вирок набув чинності.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня вступив у силу закон про введення реєстру педофілів.

У липні Рада ввела хімічну кастрацію педофілів і створила їх відкритий реєстр.

У вересні 2019 року Зеленський ветував закон про створення відкритого публічного реєстру педофілів, який передбачав примусову хімічну кастрацію.

Раніше в Польщі відкрили реєстр даних педофілів.