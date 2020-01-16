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16 января 2020, четверг, 09:18 140
Политика 2020-01-16T09:19:07+02:00
Українські Новини
Закон о введении реестра педофилов вступил в силу

Закон о введении реестра педофилов вступил в силу

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Педофилия, реестр педофилов
Педофилия. Фото: cеnsor.nеt
Педофилия. Фото: cеnsor.nеt

В четверг, 16 января, вступил в силу закон о введении реестра педофилов.

Он был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 15 января и вступает в силу на следующий после опубликования день, передают Українські Новини.

Закон предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

В электронной базе Министерства юстиции будут храниться сведения о педофилах на основании обвинительных приговоров суда, в том числе данные о лицах, судимость которых за такие преступления снята или погашена.

Положение о реестре Минюст должен разработать до 16 апреля.

В течение трех месяцев с запуска реестра генеральный прокурор обязан включить в него лиц, осужденных до создания реестра.

Пользователями реестра станут руководители прокуратур и органов досудебного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

При этом органы власти и работодатели смогут проверить наличие конкретного человека в реестре при приеме его на работу в дошкольные, средние и внешкольные учебные учреждения, учреждения здравоохранения и другие учреждения, осуществляющие надзор над малолетними и оказывающие им услуги медицинского, учебного и социального характера.

Помимо этого, закон предусматривает усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

За изнасилование предусмотрено 10-15 лет тюрьмы, а за повторное преступление - 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Зеленский ветировал закон о создании открытого публичного реестра педофилов, предусматривавшего принудительную химическую кастрацию.

В декабре парламент принял новый закон о введении реестра педофилов с ограниченным доступом, изъяв перед вторым чтением нормы, которые бы позволили применять к ним добровольную химическую кастрацию.


Кроме того, что такое химическая кастрация и для кого она применяется. 

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