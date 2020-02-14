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14 лютого 2020, пʼятниця, 10:18 14
Фінанси 2020-02-14T13:15:03+02:00
Українські Новини
Долар впав, а євро обвалився: курс валют в обмінниках у День закоханих

Долар впав, а євро обвалився: курс валют в обмінниках у День закоханих

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро, День закоханих, День Святого Валентина, Валюта
Обмін валют. Фото: Depo.Київ
Обмін валют. Фото: Depo.Київ

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 13 лютого на 8,35 коп. до 24,5591 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,30 коп. до 24,2959 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 13,99% до 26,3084 UAH/EUR, курс продажу знизився на 17,75 коп. до 26,7238 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,2959 24,5591 26,3084 26,7238 3,50 3,94
Максимальний 24,4000 24,8500 26,5000 27,0000 3,80 5,00
Мінімальний 24,0000 24,4500 26,0000 26,6000 2,50 3,82

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-16 лютого, на 1,71 коп. до 24,4795 UAH/USD.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 1 коп. в четвер зміцнився на 6 коп. до 24,45 UAH/USD.

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