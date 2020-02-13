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13 февраля 2020, четверг, 10:28 572
Финансы 2020-02-13T10:49:01+02:00
Українські Новини
Доллар подорожал, а евро "просел": почем валюта в обменниках накануне Дня влюбленных

Доллар подорожал, а евро "просел": почем валюта в обменниках накануне Дня влюбленных

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро, Обмен валют, День Святого Валентина, День влюбленных, Обменники
Курс валют.
Курс валют.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 12 февраля на 3,69 коп. до 24,6406 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,99 коп. до 24,3656 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,17 коп. до 26,4591 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,67 коп. до 26,8953 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,3656 24,6406 26,4591 26,8953 3,48 3,91
Максимальный 24,4500 25,0000 26,6500 27,4000 3,80 4,10
Минимальный 24,0000 24,5000 26,2000 26,6500 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 февраля, на 7,30 коп. до 24,4966 UAH/USD.

Также Национальный банк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, которое является составной ежегодной оценки устойчивости, а также утвердил техническое задание для ее проведения в 2020 году.

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