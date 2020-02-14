Брехня від початку до кінця: Єрмак відреагував на розслідування "Схем"

Новий глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав неправдивою інформацію за результатами розслідування програми "Схеми: корупція в деталях", про візит президента Володимира Зеленського в Оман.

Про це Єрмак написав у себе в Facebook.

"Де свідчення конкретних людей? Де об'єктивні дані? Почули глядачі хоч щось крім фрази "за свідченням наших джерел"?

Ми прагнемо діалогу і готові коментувати факти. Основна проблема сюжету Схем в тому, що коментувати там нічого.

Це все - брехня від початку і до кінця, і немає жодного об'єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом обговорення, " - написав він.

Голова Офісу президента також додав, що влада готова відповідати на будь-які питання, готові до спілкування з журналістами. "Але хотілося б відповідати на питання, засновані на фактах, а не на припущеннях".

Як повідомляли Українські Новини, Богдан зізнався, що поїздка в Оман була приватною і за рахунок Зеленського. Крім того, МЗС обіцяє розповісти про візит Зеленського в Оман "у свій час".

Згідно з інформацією "Схем", в Оман, коли там був Зеленський, прилітав секретар Ради безпеки РФ. За даними журналістів, 8 січня вночі з Москви в Оман прилетів чартерним літаком з бортовим номером 9H-VJN Микола Патрушев.