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14 лютого 2020, пʼятниця, 06:00 17
Економіка 2020-02-14T09:15:01+02:00
Українські Новини
НБУ зміцнив гривню: курс валют на День закоханих і вихідні

НБУ зміцнив гривню: курс валют на День закоханих і вихідні

Анна Рудык
Курс валют, курс євро, курс гривні, Курс НБУ, курс долара
Гривні. Фото: hvylya.org
Гривні. Фото: hvylya.org

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-16 лютого, на 1,71 коп. до 24,4795 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 лютого, на 7,30 коп. до 24,4966 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,9066
1 долар США 24,4795
1 швейцарський франк 25,0072
10 ієн 2,2308
10 російських рублів 3,8507
1 євро 26,5872

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 лютого на 3,69 коп. до 24,6406 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,99 коп. до 24,3656 UAH/USD. А середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 12 лютого, виріс на 3 копійки і становить 3,47 гривень за 10 рублів.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 1 коп. в четвер зміцнився на 6 коп. до 24,45 UAH/USD.

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