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13 лютого 2020, четвер, 19:22 6
Кабмін 2020-02-13T19:42:35+02:00
Українські Новини
Мінкультури Бородянського не передавало до уповноважених органів копію опитування, засекреченого для "захисту

Мінкультури Бородянського не передавало до уповноважених органів копію опитування, засекреченого для "захисту нацбезпеки"

Павло Твердохліб
Володимир Бородянський, Мінкультури України, Донецьк, соцопитування
Володимир Бородянський. Фото: strana.ua
Володимир Бородянський. Фото: strana.ua

Міністерство культури, молоді та спорту України не передавало до державних органів, що займаються національною безпекою, результати соціологічного опитування з вивчення різних аспектів громадської думки мешканців підконтрольних і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей в інтересах національної безпеки.

Про це йдеться в публікації "У Бородянського" сховали "соцопитування за 1,5 млн, "захищаючи нацбезпеку". Органи нацбезпеки повідомити забули".

Раніше Міністерство інформаційної політики, яке увійшло до складу Мінкультури, замовило соцопитування громадської думки мешканців Донецької та Луганської областей. Для цієї мети були виділені з бюджету 1,5 млн гривень, і через державне підприємство (ДП) "Центр захисту інформаційного простору України", яке належало до сфери управління Мінінформу,  був оголошений тендер на проведення соцопитування. Опитування проводилося Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка, проте результати його оприлюднені не були.

Зазначимо, про згадане соцопитування нічого не знають ані в Раді національної безпеки і оборони (РНБО), ані в Службі безпеки України, ані в Офісі Президента України, навіть у Кабінеті Міністрів.

"... до Апарату Ради національної безпеки і оборони України з вересня 2019 року до січня 2020 року не надходили "результати досліджень з вивчення різноманітних аспектів громадської думки жителів підконтрольних Україні та тимчасово окупованих теріторій Донецької та Луганської областей, проведених ГО "Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка", - вказано у відповіді РНБО України на запит Українських Новин.

"Листи від ДП "Центр захисту інформаційного простору України" стосовно запитуваних Вами результатів досліджень за обліками електронного документообігу Служби безпеки України не надходили", - зазначено у відповіді СБУ.

"За інформацією, наданою Департаментом документального забезпечення Офісу Президента України, за результатами аналізу реєстраційно-довідкової бази вхідної службової кореспондеції, запитуваний документ (результати досліджень з вивчення різноманітних аспектів громадської думки жителів підконтрольних Україні та тимчасово окупованих теріторій Донецької та Луганської областей, проведених ГО "Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка) відсутній", - йдеться у відповіді Офісу Президента.

"Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 24.01.2020 №53 державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" передано до сфери управління Міністерства культури, молоді та спорту. ... З огляду на зазначене, Ваш запит відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" надіслано до МКМС для розгляду та надання Вам інформації в установленому порядку", - відповіли у Кабміні.

Нагадаємо, Мінкультури засекретило результати соцопитування громадської думки мешканців підконтрольних і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей в інтересах національної безпеки.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін перейменував 4 міністерства та створив 2 нових, зокрема, на базі Міністерства інформаційної політики було створено Міністерство культури, молоді і спорту, на яке поклали завдання і функції Міністерства культури і Міністерства молоді і спорту.

Джерело : Українські новини
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