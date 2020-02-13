НБУ почав зміцнювати гривню: офіційний курс на День закоханих

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-16 лютого, на 1,71 коп. до 24,4795 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 лютого, на 7,30 коп. до 24,4966 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,9066 1 долар США 24,4795 1 швейцарський франк 25,0072 10 ієн 2,2308 10 російських рублів 3,8507 1 євро 26,5872

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 лютого на 3,69 коп. до 24,6406 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,99 коп. до 24,3656 UAH/USD. А середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 12 лютого, виріс на 3 копійки і становить 3,47 гривень за 10 рублів.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 лютого, на 7,30 коп. до 24,4966 UAH/USD.