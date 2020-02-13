подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
13 февраля 2020, четверг, 06:00 379
Экономика 2020-02-13T06:00:03+02:00
Українські Новини
После укрепления гривна снова падает: курс валют на 13 февраля

После укрепления гривна снова падает: курс валют на 13 февраля

Анна Рудык
Курс валют, Курс евро, Курс НБУ, курс доллара
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 февраля, на 7,30 коп. до 24,4966 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 февраля, на 9,52 коп. до 24,4236 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,7966
1 доллар США 24,4966
1 швейцарский франк 25,1106
10 иен 2,2277
10 российских рублей 3,8845
1 евро 26,7246

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 февраля на 4,71 коп. до 24,6042 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,80 коп. до 24,3145 UAH/USD.

А Национальный банк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, которое является составной ежегодной оценки устойчивости, а также утвердил техническое задание для ее проведения в 2020 году.

Больше новостей о: Курс валют Курс евро Курс НБУ курс доллара

Гривна на межбанке продолжает падать...
НБУ резко обвалил гривну: курс валют на 13 февраля...
Доллар и евро продолжают стремительно дешеветь: ку...
Доллар вырос, а евро "просел": курс валют в обменн...
Эвакуация украинцев из Уханя состоится тогда, когда не будет риска проникновения коронавируса в Украину, - Гончарук
Необходимо срочно менять Уголовный кодекс, иначе весны с посадками мы не дождемся, - Арахамия
Новости
Практически все деньги на поездку в Давос Гончарук потратил на авиабилет и швейцарскую ЗОД 06:11 Документ
После укрепления гривна снова падает: курс валют на 13 февраля 06:00
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
ГБР допросило Парубия 23:50
Следующие первые выборы в ОТО будут проходить одновременно с местными, - ЦИК 23:25
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
Все возможно: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана 09:23
Снег с дождем и штормовыми ветрами атакуют: прогноз погоды на среду 21:00
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Микрофон.Радио.Фото: pixabay
В Украине запустили круглосуточное радио с аудиосказками на украинском с озвучками Жадана и Кристины Соловий 10:42
Отдыхавший весь январь Холодницкий заработал 205 тысяч гривен 14:36
больше новостей
София Федина получила в ГБР подозрение за угрозы Зеленскому
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok