После укрепления гривна снова падает: курс валют на 13 февраля

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 февраля, на 7,30 коп. до 24,4966 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 февраля, на 9,52 коп. до 24,4236 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,7966 1 доллар США 24,4966 1 швейцарский франк 25,1106 10 иен 2,2277 10 российских рублей 3,8845 1 евро 26,7246

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 февраля на 4,71 коп. до 24,6042 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,80 коп. до 24,3145 UAH/USD.

А Национальный банк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, которое является составной ежегодной оценки устойчивости, а также утвердил техническое задание для ее проведения в 2020 году.