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13 лютого 2020, четвер, 16:05 19
Економіка 2020-02-13T16:14:26+02:00
Українські Новини
"Київтеплоенерго" підвищило тариф на тепло за січень на 5%

"Київтеплоенерго" підвищило тариф на тепло за січень на 5%

Анна Рудык
Київтеплоенерго, опалення, Тарифи на опалення, Комунальні тарифи
Опалення. Фото: nashemisto
Опалення. Фото: nashemisto

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" підвищило тариф на теплопостачання за січень у порівнянні з груднем на 5% до 1 356,62 гривень/Гкал.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

Базовий тариф, затверджений на опалювальний сезон 2019/2020 склав 1 654,41 грн/Гкал.

У грудні "Київтеплоенерго" знизив тариф на тепло на 22% до 1 290,44 грн/Гкал.

У січні "Київтеплоенерго" збільшив тариф до 1 356,62 грн/Гкал.

При цьому підприємство зазначає, що в січні тариф на тепло нижче на 18% порівняно з базовим тарифом.

Підприємство пояснює підвищення нарахувань в платіжках за січень у порівнянні з груднем зниженням середньомісячної температури в січні на 2% (порівняно з груднем) та відповідним збільшенням обсягів споживання тепла будівлями.

Так, середня температура повітря в грудні становила +2,7 градусів, у січні +0,8 градусів.

Також зазначається, що нарахування за опалення проводяться згідно з показаннями будинкових лічильників, які "Київтеплоенерго" фіксує в останню декаду кожного місяця (з 20-го числа до останнього дня місяця).

Від того, коли були зафіксовані показання лічильника, також залежить нарахування в платіжках.

Так у грудні 2019 року свідчення були зафіксовані станом на 23 число, в січні 2020 року - станом на 28-е.

Таким чином, в розрахунок не береться календарний місяць, а кількість днів від і до фіксації показань лічильників в обох місцях.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив на лютий ціни на газ для промспоживачів.

Також Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення у 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м.

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"Київтеплоенерго" підвищило тариф на тепло за січень на 5%
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