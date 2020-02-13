"Київтеплоенерго" підвищило тариф на тепло за січень на 5%

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" підвищило тариф на теплопостачання за січень у порівнянні з груднем на 5% до 1 356,62 гривень\/Гкал. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини. Базовий тариф, затверджений на опалювальний сезон 2019\/2020 склав 1 654,41 грн\/Гкал. У грудні "Київтеплоенерго" знизив тариф на тепло на 22% до 1 290,44 грн\/Гкал. У січні "Київтеплоенерго" збільшив тариф до 1 356,62 грн\/Гкал. При цьому підприємство зазначає, що в січні тариф на тепло нижче на 18% порівняно з базовим тарифом. Підприємство пояснює підвищення нарахувань в платіжках за січень у порівнянні з груднем зниженням середньомісячної температури в січні на 2% (порівняно з груднем) та відповідним збільшенням обсягів споживання тепла будівлями. Так, середня температура повітря в грудні становила +2,7 градусів, у січні +0,8 градусів. Також зазначається, що нарахування за опалення проводяться згідно з показаннями будинкових лічильників, які "Київтеплоенерго" фіксує в останню декаду кожного місяця (з 20-го числа до останнього дня місяця). Від того, коли були зафіксовані показання лічильника, також залежить нарахування в платіжках. Так у грудні 2019 року свідчення були зафіксовані станом на 23 число, в січні 2020 року - станом на 28-е. Таким чином, в розрахунок не береться календарний місяць, а кількість днів від і до фіксації показань лічильників в обох місцях. Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив на лютий ціни на газ для промспоживачів. Також Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення у 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень\/тис. куб. м.