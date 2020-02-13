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  • У Дніпрі зі снігу зліпили патрульну машину. Біля неї фотографувалися поліцейські
13 лютого 2020, четвер, 16:06 3
Lifestyle 2020-02-13T16:30:01+02:00
Українські Новини
У Дніпрі зі снігу зліпили патрульну машину. Біля неї фотографувалися поліцейські

У Дніпрі зі снігу зліпили патрульну машину. Біля неї фотографувалися поліцейські

Кира Молчанова
Сніг, Курйози, Національна поліція України, Дніпро
"Пріус" зі снігу. Фото: Facebook/pravdakosiora

У Дніпрі, де напередодні випало багато снігу, зліпили патрульну поліцейську машину в натуральну величину.

Фотографію опублікував автор снігової скульптури з ім'ям Влад Віров в групі "Райончик" у Facebook.

"Ось такого Пріуса ми зліпили за 5 годин. Стоїть він на вул. Холодильна біля тролейбусного депо", — написав він.

Для більшої реалістичності автомобіль розмалювали аерозольною фарбою.

Автори скульптури позують біля сніговогоАвтори скульптури позують біля снігового "Пріуса". Фото: Facebook/pravdakosiora

До патрульної машини зі снігу навіть викликали поліцейських. Як пише дніпровське медіа "Інформатор", одна з місцевих мешканок викликала до сніжної скульптури поліцію, прийнявши її за справжню, але засипану снігом.

Прибулі на місце поліцейські сфотографувалися біля авто і опублікували фото.

Фото: Facebook/Патрульна поліція Дніпропетровської областіФото: Facebook/Патрульна поліція Дніпропетровської області

"У нас поїде навіть такий "Пріус". Авторам респект за креатив і дозвілля з користю", — йдеться в замітці патрульних.

Після того, як фотографія снігової патрульної машини стала популярною, автори скульптури зліпили поруч ще одне авто — "Мерседес Гелендваген", також в натуральному розмірі.

Як повідомляли Українські Новини, в місті Апостолове Дніпропетровської області через забруднення води тимчасово закрили школи, дитсадки, об'єкти культурної і соціальної сфери.

В цей же день 5 осіб госпіталізовано через пожежу в гуртожитку в Індустріальному районі Дніпра.

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