В Днипре ночью горело общежитие, пять человек госпитализированы

5 человек госпитализированы из-за пожара в ночь на 10 февраля в общежитии в Индустриальном районе Днипра.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Возгорание возникло в одной из комнат на шестом этаже.

В результате пожара 3 мужчин и 2 женщины были госпитализированы в больницу с отравлением продуктами горения.

Один из пострадавших также получил ожоги лица.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) начала проверку противопожарной защиты учреждений с массовым пребыванием людей.

Также 20 января в Днипре произошел пожар в общежитии медицинского колледжа. На момент возникновения пожара в здании общежития находились 86 человек и 1 человек из персонала, которые вышли самостоятельно до прибытия подразделений ГосЧС.

Кроме того, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям эвакуировала 52 человека из-за пожара в общежитии Харьковского колледжа государственного университета телекоммуникаций и ликвидировала его.