подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
10 февраля 2020, понедельник, 13:50 130
Происшествия 2020-02-10T15:45:03+02:00
Українські Новини
В Днипре ночью горело общежитие, пять человек госпитализированы

В Днипре ночью горело общежитие, пять человек госпитализированы

Анна Рудык
Пожар, Пожар в Днипре, Общежитие, Пожар в общежитии
Пожар в общежитии Днипра. Фото: ГосЧС
Пожар в общежитии Днипра. Фото: ГосЧС

5 человек госпитализированы из-за пожара в ночь на 10 февраля в общежитии в Индустриальном районе Днипра.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Возгорание возникло в одной из комнат на шестом этаже.

В результате пожара 3 мужчин и 2 женщины были госпитализированы в больницу с отравлением продуктами горения.

Один из пострадавших также получил ожоги лица.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) начала проверку противопожарной защиты учреждений с массовым пребыванием людей.

Также 20 января в Днипре произошел пожар в общежитии медицинского колледжа. На момент возникновения пожара в здании общежития находились 86 человек и 1 человек из персонала, которые вышли самостоятельно до прибытия подразделений ГосЧС.

Кроме того, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям эвакуировала 52 человека из-за пожара в общежитии Харьковского колледжа государственного университета телекоммуникаций и ликвидировала его.

Больше новостей о: Пожар Пожар в Днипре Общежитие Пожар в общежитии

На Оболони произошел сильный пожар в нежилом здани...
В Днипре в общежитии медколледжа произошел пожар...
На Рождество в одесском общежитии взорвалась грана...
В общежитии харьковского колледжа произошел пожар...
На японском лайнере уже два украинца заразились коронавирусом
Чтобы оправдать сверхвысокие зарплаты начальников в "Нефтегазе", Коболев предложил продать госкомпанию
Новости
ГБР подозревает 4 лесничих в вырубке древесины на 6 млн гривен 16:14
В Киеве из-за гриппа приостановили обучение уже больше 250 школ 16:10
Под Киевом у мужчины в доме обнаружили каннабиса на 2 млн гривен 16:10
Приложение "Дія" обошло TikTok и Viber по количеству скачиваний 15:55
Прокуратура расследует принудительную выдачу паспортов ЛНР жителям Луганской области 15:37
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
больше новостей
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши 17:05
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане 18:10
больше новостей
НАБУ открыло дело о возможном завладении Порошенко госсредствами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok