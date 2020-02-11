Снег с дождем и штормовыми ветрами атакуют: прогноз погоды на среду

12 февраля в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег (днем местами), на дорогах кое-где гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем 0…+6 градусов.

В Карпатах небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью -3…-8 градусов, днем -2…+3 градуса.

В Моршине ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +2…+4 градуса.

В Трускавце ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +2…+4 градуса.

В Сваляве небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег и дождь (днем местами), на дорогах кое-где гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью мокрый снег и дождь, днем местами небольшие осадки, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, в Луганской области до -8 градусов, днем -1…+4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, днем местами небольшие осадки, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов, в Одесской области до +10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, ночью с мокрым снегом, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.

В Ялте ночью мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов.

Как сообщали Українські Новини, 11 февраля в 11 областях Украины 380 населенных пунктов обесточены из-за осложненных погодных условий.

Также в Украине 10 февраля метеорологи зафиксировали редкое явление - зимнюю грозу.