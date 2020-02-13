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13 лютого 2020, четвер, 15:15 20
Судова влада 2020-02-13T17:30:03+02:00
Українські Новини
Суд призначив підозрюваному в отриманні $180 тис. хабара Мунтяну заставу 10 млн гривень

Суд призначив підозрюваному в отриманні $180 тис. хабара Мунтяну заставу 10 млн гривень

Елизавета Драбкина
Вищий антикорупційний суд, Хабар, Іван Мунтян
Іван Мунтян. Фото:molbuk.ua
Іван Мунтян. Фото:molbuk.ua

Вищий антикорупційний суд призначив голові Чернівецької обласної ради Іванові Мунтяну ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") заставу в розмірі 10 млн гривень.

Дане рішення суд ухвалив у четвер, передають Українські Новини.

Прокурор просив суд заарештувати Мунтяна з заставою 15,1 млн гривень.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання прокурора.

Також Мунтян зобов'язаний з'являтися в суд на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання, не залишати Чернівці без попередження слідства, утриматися від спілкування з іншим підозрюваним і свідками у своїй справі, здати паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет контролю.

За Мунтяна хотіли поручиться депутати Верховної Ради Сергій Власенко, Євген Івченко, Іван Крулько (всі - "Батьківщина"), а також колишній голова Житомирської обласної ради Анжеліка Лабунська.

За даними слідства, Мунтян в липні 2019 року вимагав від одного з підприємців Чернівецької області Юрія Кушніра неправомірну вигоду в розмірі 400 тис. доларів за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу.

Слідство задокументувало, що в період з серпня по жовтень 2019 року Мунтян отримав частину хабара в сумі 180 тис. доларів від підприємця.

Як повідомляли Українські Новини, 4 лютого НАБУ повідомило Мунтяну про підозру у можливому отриманні 180 тис. доларів хабара. 29 жовтня бюро почало розслідувати дану справу.

16 жовтня 2019 року НАБУ провело обшуки в Чернівецькій обласній раді.

Суд заарештував майно Мунтяна і не дає йому користуватися iPhone.

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