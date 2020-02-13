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13 лютого 2020, четвер, 14:30 9
Світ 2020-02-13T14:53:38+02:00
Українські Новини
У Китаї назвали головний спосіб зараження коронавірусом

У Китаї назвали головний спосіб зараження коронавірусом

Ольга Фандорина
Інфікування, Китай, коронавірус в Китаї
Коронавірус. Китай. Вірус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs
Коронавірус. Китай. Вірус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs

Найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом. Про це повідомляє Beijing News.

Представник Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР заявив на прес-конференції, що найбільша кількість випадків інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.

"Виділення вірусу з випорожнень хворих не означає зміни основного шляху поширення інфекції. Вона, як і раніше, найчастіше поширюється через дихальні шляхи або безпосередній контакт", - сказав представник відомства.

Також він прокоментував публікацію Медичного університету Гуанчжоу про те, що продукти життєдіяльності хворих можуть містити в собі коронавірус, що призводить до того, що каналізація та вентиляція житлових будинків і лікарень можуть бути небезпечними для здорових людей.

Згідно з останніми даними, у світі різко зросла кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом. Такі цифри пояснюються новим методом діагностики захворювання, який використовують в Китаї.

ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу.

Тим часом українці не можуть покинути заражений Ухань і евакуюватися назад в Україну.

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