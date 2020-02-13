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13 февраля 2020, четверг, 09:14 2755
Общество 2020-02-13T09:16:08+02:00
Українські Новини
Правительство кормит нас завтраками, — застрявшие в Ухане украинцы не могут вернуться домой

Правительство кормит нас завтраками, — застрявшие в Ухане украинцы не могут вернуться домой

Таня Войтюк
Коронавирус, Эвакуация, Ухань, Китай, Украинцы
Украинцев не эвакуируют их Уханя. Скриншот: YouTube/Радио Свобода
Украинцев не эвакуируют их Уханя. Скриншот: YouTube/Радио Свобода

Украинцы, которые до сих пор находятся в китайском Ухане — эпицентре распространения коронавируса — рассказали о том, что правительство Украины постоянно меняет дату вылета и не эвакуирует их.

Видео с заявлениями украинцев "Hromadske" предоставил Святослав Гарасюк, проживающий в Ухане.

"Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели — вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить", — отмечают граждане Украины.

Сам Гарасюк рассказал, что общежитие, в котором живет он и его знакомые, закрыто на карантин, людей выпускают только в магазин, к тому же работают не все супермаркеты, а те, что работают, открыты только до обеда.

"И у них нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей, которые люди массово раскупают", — сказал мужчина.

Он также отметил, что украинцы из Уханя, которые хотят вернуться на Родину, согласились на двухнедельный карантин и готовы жить в изолированном месте и выйти оттуда только после 100-процентной уверенности, что они здоровы.

Как сообщали Українські Новини, Украина не вывезла своих граждан из пораженного коронавирусом Уханя, хотя это сделали даже Вануату.

Ранее Украина решила направить чартерный рейс в Китай для эвакуации украинцев из Уханя (провинция Хубей) в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV, но вскоре отложира рейс.

Также украинцам, отказавшимся от карантина, откажут в эвакуации из Китая

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