Правительство кормит нас завтраками, — застрявшие в Ухане украинцы не могут вернуться домой

Видео с заявлениями украинцев "Hromadske" предоставил Святослав Гарасюк, проживающий в Ухане.

"Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели — вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить", — отмечают граждане Украины.

Сам Гарасюк рассказал, что общежитие, в котором живет он и его знакомые, закрыто на карантин, людей выпускают только в магазин, к тому же работают не все супермаркеты, а те, что работают, открыты только до обеда.

"И у них нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей, которые люди массово раскупают", — сказал мужчина.