Правительство кормит нас завтраками, — застрявшие в Ухане украинцы не могут вернуться домой

Украинцы, которые до сих пор находятся в китайском Ухане — эпицентре распространения коронавируса — рассказали о том, что правительство Украины постоянно меняет дату вылета и не эвакуирует их. Видео с заявлениями украинцев "Hromadske" предоставил Святослав Гарасюк, проживающий в Ухане. "Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели — вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить", — отмечают граждане Украины. Сам Гарасюк рассказал, что общежитие, в котором живет он и его знакомые, закрыто на карантин, людей выпускают только в магазин, к тому же работают не все супермаркеты, а те, что работают, открыты только до обеда. "И у них нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей, которые люди массово раскупают", — сказал мужчина. Он также отметил, что украинцы из Уханя, которые хотят вернуться на Родину, согласились на двухнедельный карантин и готовы жить в изолированном месте и выйти оттуда только после 100-процентной уверенности, что они здоровы. Как сообщали Українські Новини, Украина не вывезла своих граждан из пораженного коронавирусом Уханя, хотя это сделали даже Вануату. Ранее Украина решила направить чартерный рейс в Китай для эвакуации украинцев из Уханя (провинция Хубей) в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV, но вскоре отложира рейс. Также украинцам, отказавшимся от карантина, откажут в эвакуации из Китая.