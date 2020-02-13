Через коронавірус "Укрпошта" призупинила відправку посилок в Китай

Незважаючи на те, що у ВООЗ немає ніяких заборон щодо безпеки і переміщення посилок з Китаю, у зв'язку зы скороченням авіарейсів в Китай на невизначений термін, прийом всіх видів відправлень в цю країну припинено.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

Повідомляється, що ситуація виникла через значне скорочення рейсів в Китай більшістю авіакомпаній через спалах коронавірусу.

"Ніяких заборон з боку Національної пошти Китаю зараз не має. Однак, у зв'язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів в Китай на визначний термін, прийом всіх видів відправлень в Китай тимчасово призупинено. Усі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в "Укрпошті" попередили, що посилки з Китаю в Україну можуть прибувати зі значним запізненням.

"Через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, терміни транзиту пошти в Україну можуть бути збільшені", - пояснили в "Укрпошті".

Як повідомляли Українські Новини, згіздно з останніми даними про спалах коронавірусу, число хворих перевищило 60 тис.

Тим часом застряглі в Ухані українці не можуть повернутися додому.