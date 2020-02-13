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13 лютого 2020, четвер, 11:27 8
Фінанси 2020-02-13T11:34:21+02:00
Українські Новини
Курс продажу рубля впав в обмінниках в четвер

Курс продажу рубля впав в обмінниках в четвер

Надежда Комендантова
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Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У четвер, 13 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 12 лютого, виріс на 3 копійки і становить 3,47 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу знизився на 4 копійки і становить 3,91 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 13 лютого:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,47 3,91
Максимальний 3,79 5,00
Мінімальний 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 лютого на 3,69 коп. до 24,6406 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 2,99 коп. до 24,3656 UAH/USD.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 лютого, на 7,30 коп. до 24,4966 UAH/USD.

Також Національний банк визначив перелік банків, які будуть проходити стрес-тестування, яке є складовою щорічної оцінки стійкості, а також затвердив технічне завдання для її проведення в 2020 році.

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