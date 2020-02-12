Курс продажи рубля понизился в обменниках Киева

В среду, 12 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 11 февраля, понизился на 1 копейку и составляет 3,44 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс остался без изменений 3,95 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 12 февраля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,44 3,95 Максимальный 3,79 5,00 Минимальный 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 февраля, на 9,52 коп. до 24,4236 UAH/USD.

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 февраля на 4,71 коп. до 24,6042 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,80 коп. до 24,3145 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, которое является составной ежегодной оценки устойчивости, а также утвердил техническое задание для ее проведения в 2020 году.