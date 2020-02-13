Екс-міністр розвитку громад у 2019 році заробила 790 тис. гривень

Звільнена Верховною Радою міністр громад і територій Альона Бабак задекларувала 789 986 гривень доходів за 2019 рік.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

З усієї суми доходу 292,1 тис. гривень склала зарплата народного депутата, 337,3 тис. гривень - зарплата міністра розвитку громад і територій.

Також в 2019 році Бабак отримала 42,4 тис. гривень відсотків від вкладу в Укрексімбанку, 56,3 тис. гривень дивідендів від організації "Інститут місцевого розвитку" та 62 тис. гривень страхових виплат.

Син Бабак Данило в минулому році отримав 51,9 тис. гривень зарплати в компанії "Хайп Медіа", дочка Катерина - 168 тис. гривень аліментів від свого батька.

На момент звільнення Бабак задекларувала 51,4 тис. гривень доходів (за період з 1 січня по 4 лютого).

Зокрема, вона вказала 47,9 тис. гривень зарплати міністра розвитку громад і територій та 3 549 гривень відсотків від вкладу в Укрексімбанку.

Екс-міністр задекларувала 567,1 тис. гривень, 22,1 тис. євро і 451 долар на рахунках в Укрексімбанку, 4 283 долара на рахунку в Українському інноваційному банку, а також 34 тис. євро і 52 тис. доларів готівкою.

Їй належить по 50% в 3 квартирах у Києві (загальна площа 48,8 кв. м, 56,8 кв. м і 188,1 кв. м), 3 земельні ділянки у Васильківському районі Київської області по 2,5 тис. кв. м.

Крім того, Бабак володіє автомобілями Volkswagen Touareg 2012 року випуску і Mercedes-Benz ML350 2005 року випуску, а її син - вантажним автомобілем Renault Trafic 2010 року випуску.

Також екс-міністр вказала в декларації жіночий годинник з дорогоцінних металів та з дорогоцінним камінням Patek Philippe і сережки з дорогоцінних металів та з дорогоцінним камінням Chopard, зазначивши при цьому, що коштовності були придбані до початку депутатської діяльності.

Згідно з декларацією, вона володіє 11,25% загального капіталу організації "Інститут місцевого розвитку".

Як повідомляли Українські Новини, замість Бабак на посаду міністра розвитку громад і територій був призначений губернатор Івано-Франківської області Шмигаль, який також отримав посаду віце-прем'єр-міністра.

Бабак була призначена на посаду міністра розвитку громад і територій (реорганізоване Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства) 29 серпня 2019 року.

У 2018 році вона заробила 1,2 млн гривень.