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13 лютого 2020, четвер, 10:38 12
Президент 2020-02-13T10:42:29+02:00
Українські Новини
Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки 14-15 лютого

Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки 14-15 лютого

Елизавета Кесельман
Володимир Зеленський, Поїздки Зеленського, Виступ Зеленського
Зеленський. Фото: president.gov
Зеленський. Фото: president.gov

Президент Володимир Зеленський у ході робочого візиту в Німеччині 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенській конференції з безпеки, присвяченій Україні, та проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"14-15 лютого Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина для участі в 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. В рамках конференції Президент виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав", - сказано в ньому.

Сама конференція проходитиме 14-16 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, 22 січня Зеленський відвідав Швейцарію для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, на який витратив $14,5 тис. 102,6 тис. гривень.

Крім того, із-за помилки Єрмака Зеленському довелося виступати в Давосі перед напівпорожньою аудиторією.

28 січня в Офісі Президента повідомили про інтенсивних закордонних візитах Зеленського. Однак ОПУ інформацією про поїздку Президента в Оман не мав.

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