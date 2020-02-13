Компанію Косюка в Саудівській Аравії спонсорує принц

Один з найбільших виробників м'яса птиці компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) планує реалізувати проект в Саудівській Аравії спільно з місцевими контрагентами.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Компанія планує великий проект у Саудівській Аравії з місцевими контрагентами. Проект знаходиться на завершальній стадії планування", - сказано в ньому.

Передбачається, що 30% стартового капіталу вкладуть МХП і місцеві партнери, а інша сума буде фінансуватися за рахунок недорогих довгострокових кредитів, наданих Саудівською Аравією.

Згідно з повідомленням, ключовим партнером та офіційним спонсором МХП в Саудівській Аравії є принц Туркі аль-Фейсал, член королівської сім'ї.

Принц Турки також є близьким партнером одного з членів ради директорів МХП.

При цьому інвестиційні проекти в кількох східноєвропейських країнах будуть продовжені, і в даний час розглядаються плани інвестування в Сербію і Хорватію.

Поточні інвестиційні проекти оцінюються приблизно в 100 млн доларів.

На даний момент МХП не планує купувати активи, однак продовжить проводити аналіз ринку спільно з місцевими партнерами.

Як повідомляли Українські Новини, МХП знизив прогноз фінансових показників з-за зміцнення гривні.

Раніше МХП призупинив експорт курятини в ЄС з-за пташиного грипу в Україні.