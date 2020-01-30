МХП снизил прогноз финансовых показателей из-за укрепления гривны

Один из крупнейших производителей мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) снизил прогноз показателя EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации) за 2019 год на 15% до 382,5 млн долларов.

Об этом говорится в отчете компании, передают Українськi Новини.

"Основываясь на предварительной оценке результатов за 12 месяцев 2019 года, ожидается, что EBITDA будет на 15% ниже предыдущего прогноза компании (450 млн долларов), опубликованного в сентябре 2019 года", - сказано в нем.

Согласно отчету, на снижение прогноза повлияло укрепление гривны в октябре-декабре 2019 года, поскольку 54% выручки компании деноминировано в долларах, тогда как большинство расходов понесены в гривне.

Также среди причин компания указывает низкие экспортные цены на зерновые, в частности кукурузу, снижение экспортных цен на курятину (в основном в страны ЕС) и запрет продаж мяса птицы в Саудовскую Аравию с сентября 2019 года.

При этом МХП закончил 2019 год с чистым долгом в размере 1,143 млрд долларов и более 300 млн долларов наличными.

Отмечается, что поскольку у компании нет основных долговых инструментов со сроком погашения до 2024 года, краткосрочные займы являются незначительными (приблизительно 2%) и умеренная программа CAPEX удерживает значительные денежные резервы, на которые не влияют более слабые, чем ожидалось, финансовые результаты.

Кроме того, в связи со вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области МХП принял меры по сокращению производства курятины путем временного уменьшения посадки птицы в 1-м квартале 2020 года на 10%, чтобы избежать наращивания избыточных запасов, пока запреты на экспорт остаются в силе.

"Несмотря на то, что вероятная продолжительность запрета ЕС на экспорт пока неопределенная, но вместе со сложными макроэкономическими условиями ожидается негативное влияние на экспортные продажи и прибыль МХП в 1-м квартале 2020 года", - говорится в отчете.

Напоминается, что с 29 января Саудовская Аравия вновь открыла рынок для Украины (за исключением Винницкой области) для экспорта курятины.

Как сообщали Українськi Новини, ранее МХП приостановил экспорт курятины в ЕС из-за птичьего гриппа в Украине.

Акции МХП сократились на 6% с начала 2020.