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13 лютого 2020, четвер, 06:11 21 Документ
Кабмін 2020-02-13T08:45:02+02:00
Українські Новини
Практично всі гроші на поїздку до Давосу Гончарук витратив на квиток та швейцарську ЗОД

Практично всі гроші на поїздку до Давосу Гончарук витратив на квиток та швейцарську ЗОД

Павло Твердохліб
Олексій Гончарук, Кабінет Міністрів України, Всесвітній економічний форум, Давос
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який перебував на Всесвітньому економічному форумі в Давосі з офіційною делегацією Президента України, не став ночувати в Швейцарії, а відбув у перший же день візиту до Києва рейсовим літаком. При цьому левову частку витрат на відрядження становила вартість авіаційних квитків та оплата послуг зони офіційних делегацій (ЗОД) аеропорту Цюріха.

Такі цифри містяться у відповіді Кабінету Міністрів України на інформаційний запит Українських Новин.

Всього Гончаруком на відрядження було витрачено 17,9 тис. гривень. З них 6,99 тис. гривень були заплачені за авіапереліт в економ-класі рейсу "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) з Цюріха до Києву. Ще 7,68 тис. гривень були витрачені на оплату послуг зони офіційних делегацій аеропорту Цюріха, якою прем'єр прямував на літак. Також 2,12 тис. гривень були виплачені Гончаруку в якості покриття витрат та 1,06 тис. гривень – в якості доплати до витрат на відрядження, що передбачена для членів уряду.

Звіт Кабміну про витрати Гончарука в Давосі. Фото: Українські Новини.Звіт Кабміну про витрати Гончарука в Давосі. Фото: Українські Новини.

Також до звіту про відрядження була додана копія електронного квитка на рейс МАУ з Цюріха до Києву.

Електронний квиток Гончарука з Цюріха в Київ. Фото: Українські НовиниАвіаквиток Гончарука з Цюріха в Київ. Фото: Українські Новини

Нагадаємо, Гончарук був включений до складу офіційної делегації під час візиту Президента України на Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія) 22-23 січеня 2020 року. У Кабінеті Міністрів України заявили, що Гончаруку вдалося з'їздити на форум, витративши лише 17 тис. гривень. Журналісти припустили, що в цю цифру була включена вартість проживання в готелі та витрати на відрядження, а переліт прем'єра до Швейцарії й назад, а також пересування на території Швейцарію здійснювалося президентським літаком і державним транспортом українських представництв у Швейцарії.

У той же час в Офісі Президента України повідомили, що Гончарук дійсно летів до Цюріху у складі офіційної делегації літаком Президента України, проте повертався зі Швейцарії в Україну самостійно.

Як повідомляли Українські Новини, за словами народного депутата Олександра Дубинського, лише четверо "слуг народу" відвідали Давос за свій рахунок, решта – за гроші олігархів.

Джерело : Українські новини
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