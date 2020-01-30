В Кабмине утверждают, что Гончаруку удалось съездить в Давос лишь за 17 тыс. гривен

Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку удалось осуществить рабочий визит на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцарская Конфедерация), потратив на это лишь 17,9 тыс. грн или 650 евро по действующему курсу.

Такая цифра содержится в ответе Кабмина на информационный запрос Українських Новин.

"Расходы на обеспечение рабочего визита Премьер-министра Украины А.Гончарука в Швейцарскую конфедерацию составили 17912,13 гривен", - говорится в ответе.

Также в ответе не уточняется, осуществлял ли Гончарук рабочий визит в Швейцарию самостоятельно, или он был включен в протокольный состав делегации во главе с Президентом Украины.

Указанной суммы даже теоретически не может хватить на оплату авиаперелета Киев-Цюрих-Киев и транспортные расходы в Швейцарии. При существующих расценках во время проведения в Давосе ВЭФ в эту сумму могут вложиться командировочные расходы (суточные) премьер-министра за два рабочих дня и ночь проживания в стандартном номере отеля не в самом Давосе, а где-нибудь в прилегающих к нему населенных пунктах.

В таком случае, Гончарук должен был осуществлять перелет в Швейцарию на литерном борту с делегацией Президента Украины, а также бесплатно пользоваться в Швейцарии автотранспортом Посольства Украины в Швейцарской Конфедерации (Берн) либо Представительства Украины при органах ООН (Женева).

В то же время, при указанной сумме расходов Гончарука в Швейцарии не сопровождал ни только никто из членов делегации, но и ни один из прикрепленных сотрудников Управления государственной охраны, что не возможно в принципе, учитывая статус Премьер-министра как охраняемого лица.