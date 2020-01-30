подписаться на рассылку
24.65 25
27 27.45
˟
30 января 2020, четверг, 11:53 163 Документ
Кабмин 2020-01-30T20:45:07+02:00
Українські Новини
В Кабмине утверждают, что Гончаруку удалось съездить в Давос лишь за 17 тыс. гривен

В Кабмине утверждают, что Гончаруку удалось съездить в Давос лишь за 17 тыс. гривен

Ирина Дорофейчук
Давосский форум, Давос, Командировка, Алексей Гончарук, Информационный запрос
Алексей Гончарук, Давос-2020. Фото: antikor.com.ua
Алексей Гончарук, Давос-2020. Фото: antikor.com.ua

Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку удалось осуществить рабочий визит на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцарская Конфедерация), потратив на это лишь 17,9 тыс. грн или 650 евро по действующему курсу.

Такая цифра содержится в ответе Кабмина на информационный запрос Українських Новин.

"Расходы на обеспечение рабочего визита Премьер-министра Украины А.Гончарука в Швейцарскую конфедерацию составили 17912,13 гривен", - говорится в ответе.

Также в ответе не уточняется, осуществлял ли Гончарук рабочий визит в Швейцарию самостоятельно, или он был включен в протокольный состав делегации во главе с Президентом Украины.

Указанной суммы даже теоретически не может хватить на оплату авиаперелета Киев-Цюрих-Киев и транспортные расходы в Швейцарии. При существующих расценках во время проведения в Давосе ВЭФ в эту сумму могут вложиться командировочные расходы (суточные) премьер-министра за два рабочих дня и ночь проживания в стандартном номере отеля не в самом Давосе, а где-нибудь в прилегающих к нему населенных пунктах.

В таком случае, Гончарук должен был осуществлять перелет в Швейцарию на литерном борту с делегацией Президента Украины, а также бесплатно пользоваться в Швейцарии автотранспортом Посольства Украины в Швейцарской Конфедерации (Берн) либо Представительства Украины при органах ООН (Женева).

В то же время, при указанной сумме расходов Гончарука в Швейцарии не сопровождал ни только никто из членов делегации, но и ни один из прикрепленных сотрудников Управления государственной охраны, что не возможно в принципе, учитывая статус Премьер-министра как охраняемого лица.

Больше новостей о: Давосский форум Давос Командировка Алексей Гончарук Информационный запрос

Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать...
Нам нечего ждать кризиса, будет он или не будет - ...
Аваков съездил в заграничные командировки за 141 т...
Украинцы должны платить меньше. Гончарук поручил м...
В конце 2020 инфляция ускорится, - НБУ
Грымчака отпустили под круглосуточный домашний арест
Новости
Снег, порывы ветра и дожди: прогноз на последний день января 21:05
Юсаку Маедзава: Фото: twitter/yousuck2020
Японский миллиардер отменил поиски спутницы для полета на Луну 20:56
Защитная маска против болезни. Фото: Twitter/@Irate_Minority
В Минздраве объяснили, сможет ли маска защитить от китайского коронавируса 20:55
Музей "Революции достоинства" выпустит комикс "История с Майдана" 20:40
Суд отказался снять арест с имущества экс-замминистра культуры Лесничей 20:22
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Чорновол проникла в ГБР. Фото: ГБР
ГБР расследует как Черновол перелезла забор с колючей проволокой, чтобы незаконно попасть на брифинг 23:05
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба 12:55
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
За годы независимости в Украине исчезло более 10 тысяч рек 07:20
больше новостей
НБУ сохранил прогноз роста ВВП 3,5% в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok