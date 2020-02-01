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01 февраля 2020, суббота, 08:17 42 Список
Верховная Рада и партии 2020-02-01T08:17:23+02:00
Українські Новини
Только четверо "слуг народа" посетили Давос за свой счет, остальные – за деньги олигархов, - Дубинский

Только четверо "слуг народа" посетили Давос за свой счет, остальные – за деньги олигархов, - Дубинский

Надежда Комендантова
Давос, Давосский форум, Партия
Народный депутат (фракция
Народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

Из 20 депутатов "Слуги народа", которые посетили Давос, только четверо - оплатили свою поездку самостоятельно.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Александр Дубинский.

Он утверждает, остальным "слугам" оплатили поездку. 

По словам Дубинского, оплатили поездку самостоятельно:

  • Наталуха
  • Забуранна
  • Нагорняк
  • Галайчук

Фонд Сороса оплатил поездку:

  • Бардина (помощница Лещенко в прошлом созыве)

Всем остальным депутатам расходы полностью покрыл Виктор Пинчук:

  • Арахамия
  • Корниенко
  • Жмеренецкій
  • Жупанин
  • Киселевский
  • Кравчук
  • Михайлюк
  • Овчинникова
  • Подласый
  • Вяхирь
  • Чернев
  • Шипайло
  • Шуляк
  • Юраш
  • Ясько

Дубинский утверждает, что большинство депутатов, которые воспользовались помощью Пинчука, официальные миллионеры.

Скриншот поста Дубинского.Скриншот поста Дубинского.

Напомним, в Кабмине утверждают, что Гончаруку удалось съездить в Давос лишь за 17 тыс. гривен

 

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