Только четверо "слуг народа" посетили Давос за свой счет, остальные – за деньги олигархов, - Дубинский

Из 20 депутатов "Слуги народа", которые посетили Давос, только четверо - оплатили свою поездку самостоятельно. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Александр Дубинский. Он утверждает, остальным "слугам" оплатили поездку. По словам Дубинского, оплатили поездку самостоятельно: Наталуха Забуранна Нагорняк Галайчук Фонд Сороса оплатил поездку: Бардина (помощница Лещенко в прошлом созыве) Всем остальным депутатам расходы полностью покрыл Виктор Пинчук: Арахамия Корниенко Жмеренецкій Жупанин Киселевский Кравчук Михайлюк Овчинникова Подласый Вяхирь Чернев Шипайло Шуляк Юраш Ясько Дубинский утверждает, что большинство депутатов, которые воспользовались помощью Пинчука, официальные миллионеры. Скриншот поста Дубинского. Напомним, в Кабмине утверждают, что Гончаруку удалось съездить в Давос лишь за 17 тыс. гривен