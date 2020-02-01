Только четверо "слуг народа" посетили Давос за свой счет, остальные – за деньги олигархов, - Дубинский

Из 20 депутатов "Слуги народа", которые посетили Давос, только четверо - оплатили свою поездку самостоятельно.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Александр Дубинский.

Он утверждает, остальным "слугам" оплатили поездку.

По словам Дубинского, оплатили поездку самостоятельно:

Наталуха

Забуранна

Нагорняк

Галайчук

Фонд Сороса оплатил поездку:

Бардина (помощница Лещенко в прошлом созыве)

Всем остальным депутатам расходы полностью покрыл Виктор Пинчук:

Арахамия

Корниенко

Жмеренецкій

Жупанин

Киселевский

Кравчук

Михайлюк

Овчинникова

Подласый

Вяхирь

Чернев

Шипайло

Шуляк

Юраш

Ясько

Дубинский утверждает, что большинство депутатов, которые воспользовались помощью Пинчука, официальные миллионеры.

Скриншот поста Дубинского.

Напомним, в Кабмине утверждают, что Гончаруку удалось съездить в Давос лишь за 17 тыс. гривен