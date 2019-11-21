Украина отменила бесплатное оформление долгосрочных виз для граждан Эстонии

Украина отменила бесплатное оформление долгосрочных въездных виз для граждан Эстонии.Об этом говорится в распоряжении правительства №1088 от 15 ноября, передают Українськi Новини."Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины от 18 июля 2018 года №517 "Об оформлении долгосрочных виз для въезда в Украину гражданам Эстонской Республики", - сказано в нем.Согласно этому распоряжению, Министерство иностранных дел должно было обеспечивать оформление долгосрочных виз эстонцам по нулевой тарифной ставке консульского сбора на условиях взаимности.Ранее Эстония ввела с 1 ноября плату для граждан Украины за долгосрочные въездные визы. С 1 января 2020 госпошлина за рассмотрение заявки на такую визу будет стоить 100 евро.Как сообщали Українськi Новини, министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко и Эстонии Урмас Рейнсалу обсудили вопрос визовой политики Эстонии в отношении Украины, и украинская сторона осталась довольной эстонской позицией.Оба министра подчеркнули, что данное решение Эстонии никоим образом не касается безвизовых туристических поездок украинцев.