Украина отменила бесплатное оформление долгосрочных виз для граждан Эстонии

Украина отменила бесплатное оформление долгосрочных въездных виз для граждан Эстонии.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1088 от 15 ноября, передают Українськi Новини.



"Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины от 18 июля 2018 года №517 "Об оформлении долгосрочных виз для въезда в Украину гражданам Эстонской Республики", - сказано в нем.



Согласно этому распоряжению, Министерство иностранных дел должно было обеспечивать оформление долгосрочных виз эстонцам по нулевой тарифной ставке консульского сбора на условиях взаимности.



Ранее Эстония ввела с 1 ноября плату для граждан Украины за долгосрочные въездные визы. С 1 января 2020 госпошлина за рассмотрение заявки на такую ​​визу будет стоить 100 евро.



Как сообщали Українськi Новини, министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко и Эстонии Урмас Рейнсалу обсудили вопрос визовой политики Эстонии в отношении Украины, и украинская сторона осталась довольной эстонской позицией.



Оба министра подчеркнули, что данное решение Эстонии никоим образом не касается безвизовых туристических поездок украинцев.