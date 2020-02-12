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12 лютого 2020, середа, 15:55 12
Європа 2020-02-12T17:30:02+02:00
Українські Новини
У двох поштових відділеннях Нідерландів прогриміли вибухи

У двох поштових відділеннях Нідерландів прогриміли вибухи

Кира Молчанова
вибух, пошта, Нідерланди, Амстердам
Амстердам. Фото: Pixabay
Амстердам. Фото: Pixabay

В Нідерландах, які офіційно відмовилися від назви "Голландія", в двох поштових відділеннях міст Амстердам і Керкрад прогриміли вибухи. Про це повідомляє нідерландська прес-служба поліції.

Так, перший вибух стався в Амстердамі в середу близько 8 ранку в поштовому відділенні.

"Вранці в середу стався вибух у поштовому відділенні ділової будівлі, незадовго до 8 години ранку, імовірно викликані вибухом бомби. Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибуховий пристрій міг бути захований серед посилок.

Пізніше в поліції додали, що в місті Керкарде на південному сході країни стався другий вибух. На місцях обох НП працюють вибухотехніки.

Як повідомляли Українські Новини, 24 листопада у Києві на Березняках в дев'ятиповерховому будинку стався вибух.

Пізніше Національна поліція відкрила кримінальне провадження через вибуху в сільському клубі в Тернопільській області, де постраждали 8 неповнолітніх.

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