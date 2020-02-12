У двох поштових відділеннях Нідерландів прогриміли вибухи

В Нідерландах, які офіційно відмовилися від назви "Голландія", в двох поштових відділеннях міст Амстердам і Керкрад прогриміли вибухи. Про це повідомляє нідерландська прес-служба поліції. Так, перший вибух стався в Амстердамі в середу близько 8 ранку в поштовому відділенні. "Вранці в середу стався вибух у поштовому відділенні ділової будівлі, незадовго до 8 години ранку, імовірно викликані вибухом бомби. Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні. Зазначається, що вибуховий пристрій міг бути захований серед посилок. Пізніше в поліції додали, що в місті Керкарде на південному сході країни стався другий вибух. На місцях обох НП працюють вибухотехніки. Як повідомляли Українські Новини, 24 листопада у Києві на Березняках в дев'ятиповерховому будинку стався вибух. Пізніше Національна поліція відкрила кримінальне провадження через вибуху в сільському клубі в Тернопільській області, де постраждали 8 неповнолітніх.