Від коронавіруса вилікувались майже 5 тисяч осіб

Від коронавіруса можна вилікуватися. Фото: Рixabay

Від коронавіруса можна вилікуватися. Фото: Рixabay

Від коронавіруса, який за добу забрав життя більше ста осіб, змогли вилікуватися 4 846 хворих. Про це свідчать дані сервісу для відстеження поширення вірусу.

Так, на даний момент від вірусу померли 1 116 осіб. Більшість смертей — 1 068 — зафіксували в провінції Хубей, епіцентр зараження. Однак там же фіксують найбільше вилікувань — 2 668.

Зростання числа одужань фіксує Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР. Про це повідомляє ТАСС.

"Темпи зростання числа людей, виписаних з лікарень, збільшуються досить швидко. Найнижчий показник був зафіксований 27 січня — тоді він становив 1,3 відсотка. До 11 лютого він збільшився до 10,6 відсотків", — розповів представник відомства.

На сьогодні зафіксовано 44 846 заражених. У важкому стані знаходяться 8 204 людини. Померли 1 116 хворих.

Як повідомляли Українські Новини, карантин на круїзному лайнері Diamond Princess з українцями на борту планується завершити 19 лютого.

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