Колишній президент України Петро Порошенко задекларував 547,2 тис. гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ).

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Зазначені кошти були отримані 3 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко задекларував 1,6 млрд гривень доходів за 2018 рік, що в 96 разів більше, ніж його дохід за 2017 рік, який склав 16,3 млн гривень.

У лютому згідно з даними електронної декларації Порошенка, витрати на туристичні послуги у Франції в 2020 році склали 514 621 гривню і 197 417 гривень.



Крім того, ДБР просить дозволити примусово привести Порошенка на допит.



11 лютого Порошенко знову не з'явився на допит в ГБР. Про причини неявки представник відомства не повідомив.



Тим часом Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за заявою 11 депутатів Верховної Ради про можливе заволодінні колишнім Президентом Петром Порошенко державними коштами.