ГБР просит разрешить принудительно привести Порошенко на допрос, - Портнов

Государственное бюро расследований (ГБР) просит суд разрешить принудительно привести бывшего президента Петра Порошенко на допрос. Об этом на странице в Telegram написал юрист Андрей Портнов.

"Дорогие друзья, информирую вас по большому секрету, что в прокуратуру для немедленной передачи в суд поступило ходатайство следователей о принудительном приводе на допрос главного государственного и военного преступника.

Очевидно, что Государственному бюро расследований, к закупке белых халатов с длинными рукавами для ряда членов его партии необходимо объявить тендер еще и на покупку желтого бобика", - написал Портнов.

Скриншот: Telegram/Portnov



Как сообщали Українські Новини, во вторник, 11 февраля, Порошенко опять не явился на допрос в ГБР. О причинах неявки представитель ведомства не сообщил.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по заявлению 11 депутатов Верховной Рады о возможном завладении бывшим Президентом Петром Порошенко государственными средствами.

Также "Европейская солидарность" заявляла, что Офис президента и ГБР следят за Порошенко и подстраивают график допросов под его международные визиты.