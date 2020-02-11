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11 февраля 2020, вторник, 22:18 23
Силовые структуры 2020-02-11T22:19:56+02:00
Українські Новини
ГБР просит разрешить принудительно привести Порошенко на допрос, - Портнов

ГБР просит разрешить принудительно привести Порошенко на допрос, - Портнов

Валерия Драгомирова
ГБР, Андрей Портнов, Порошенко Петр, Допрос
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Государственное бюро расследований (ГБР) просит суд разрешить принудительно привести бывшего президента Петра Порошенко на допрос. Об этом на странице в Telegram написал юрист Андрей Портнов.

"Дорогие друзья, информирую вас по большому секрету, что в прокуратуру для немедленной передачи в суд поступило ходатайство следователей о принудительном приводе на допрос главного государственного и военного преступника.

Очевидно, что Государственному бюро расследований, к закупке белых халатов с длинными рукавами для ряда членов его партии необходимо объявить тендер еще и на покупку желтого бобика", - написал Портнов.

Скриншот: Telegram/PortnovСкриншот: Telegram/Portnov


Как сообщали Українські Новини, во вторник, 11 февраля, Порошенко опять не явился на допрос в ГБР. О причинах неявки представитель ведомства не сообщил.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по заявлению 11 депутатов Верховной Рады о возможном завладении бывшим Президентом Петром Порошенко государственными средствами

Также "Европейская солидарность" заявляла, что Офис президента и ГБР следят за Порошенко и подстраивают график допросов под его международные визиты.

 

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