Батько вбитої дитини Соболєв заявляє про можливість нового замаху на нього

Депутат Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко" В'ячеслав Соболєв заявляє про можливості нового замаху на нього.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У мене з'явилася 100%-ва інформація про новий підготовлюваний на мене і мою сім'ю замах. Ця ж інформація є і в поліції", - написав Соболєв.

Депутат додав, що поліція знімає з нього охорону на вихідні дні, і звинувачує слідчих у бездіяльності.

Політик заявив, що готовий передати всю наявну у нього інформацію Президенту Володимиру Зеленському по даній справі.

Як повідомляли Українські Новини, 2 грудня невідома особа стріляла в автомобіль і вбив 3-річну дитину Соболєва на вулиці Льва Толстого в центрі Києва.

4 грудня поліція заарештувала одного з підозрюваних у нападі на сина Соболєва, пізніше був арестован другої підозрюваний у вбивстві.

17 грудня прокуратура Києва встановила організатора замаху на Соболєва і вбивства його 3-річного сина.

Соболєв пообіцяв 2 млн гривень за інформацію про замовника замаху на нього і вбивства його 3-річного сина