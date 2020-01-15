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15 января 2020, среда, 13:42 57
Общество 2020-01-15T14:00:03+02:00
Українські Новини
Соболев обещает 2 млн гривен за информацию о заказчике покушения на него и убийства его 3-летнего сына

Соболев обещает 2 млн гривен за информацию о заказчике покушения на него и убийства его 3-летнего сына

Валерия Драгомирова
Вознаграждение, Саша Соболев, Вячеслав Соболев
Вячеслав Соболев. Фото: Вячеслав Соболев / Facebook
Вячеслав Соболев. Фото: Вячеслав Соболев / Facebook

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев обещает 2 млн гривен вознаграждения за подтвержденную информацию о заказчике покушения на него и убийства его 3-летнего сына.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Если кто-то нам даст информацию, подтверждающую заказчика, мы готовы выплатить вознаграждение - 2 млн гривен", - сказал он.

Он также сообщил, что дело об убийстве его сына было передано из киевской полиции в Главное следственное управление Национальной полиции.

В свою очередь адвокат Соболева сообщил, что в рамках расследования дела необходимо проверить возможную причастность к преступлению судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова, экс-главы Высшего хозсуда Виктора Татькова.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура Киева установила организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына.

2 декабря в Киеве задержали подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка. 

Также в СМИ появилась информация, что подозреваемым заказчиком Соболева может являться скандальный судья Артур Емельянов. 

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