підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
12 лютого 2020, середа, 11:34 15
Суспільство 2020-02-12T13:45:03+02:00
Українські Новини
Опитування жителів ОРДЛО засекретили "в інтересах нацбезпеки"

Опитування жителів ОРДЛО засекретили "в інтересах нацбезпеки"

Ольга Фандорина
Мінкультури, соцопитування, ОРДЛО, Соцопитування в ОРДЛО, Секретність
Ретинги Соціологія Соціологічне опитування. Фото:
Ретинги Соціологія Соціологічне опитування. Фото: "Рейтинг"

Міністерство культури, молоді та спорту засекретив результати опитування громадської думки по вивченню різних аспектів громадської думки жителів підконтрольних і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей в інтересах національної безпеки.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Українських Новин.

"Оприлюднення отриманої та задокументованої інформації може становити загрозу життю та здоров'ю окремих громадян, інтересам національної безпеки, враховуючи специфіку територій, де було проведено дослідження", - йдеться в ньому.

Згідно відповіді, результати дослідження мають намір використовувати для розробки і вдосконалення державних політик і стратегії комунікації серед населення підконтрольних і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, в тому числі у сфері інформаційної безпеки.

Зазначається, що шкода від оприлюднення результатів дослідження переважає над громадським інтересом у оприлюднення отриманих результатів, так як може створити ризики для респондентів, а також знизити ефективність від подальших політик, які будуть сформовані на підставі результатів дослідження, в тому числі заходів, спрямованих на посилення інформаційної безпеки.

Раніше Міністерство інформаційної політики, яке увійшло до складу Мінкультури, провело тендер на опитування громадської думки за 1,3 млн гривень.

Опитування проводилося Українським інститутом соціальних досліджень імені А.с Яременко, однак оприлюднений не був.

Як повідомляли Українські Новини, росіяни частіше за інших просили Порошенко і Зеленського про громадянство.

При цьому Путін спростив отримання громадянства РФ для мешканців "ДНР" і "ЛНР", а пізніше розширив спрощену видачу паспортів РФ на всіх жителів Донбасу.

Більше новин про: Мінкультури соцопитування ОРДЛО Соцопитування в ОРДЛО Секретність

Бородянський хоче продовжити заборону російських с...
Рейтинг Вакарчука обвалився в 2 рази...
Непідконтрольна частина Донецької області винна за...
ГПУ засекретила інформацію по справі Порошенка...
Зеленський та Путін можуть зустрітися до "нормандського саміту", - Єрмак
СБУ заборонила в'їзд в Україну 675 росіянам в 2019 році
Новини
Софія Федина отримала в ГБР підозру за загрози Зеленському 13:47
Кожна 10-та пляшка соку в світі зроблена з фруктів та ягід, перероблених українською компанією T.B. Fruit 13:25
У Києві метро зупинялось через падіння людини на рейки, - ЗМІ 13:19
В Україні створили онлайн-реєстри органічної продукції 13:10
Мовні квоти на радіо і TV перевиконані, – Нацрада по телебаченню 12:58
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ 23:47
Гроза. Негода. Дощ. Блискавка. Фото: de.naturewallpaperfree.com
По Закарпаттю прокотилися зимові грози 23:12
Перерахунок за тепло і гарячу воду: у скільки обійдуться українцям січневі платіжки 05:25
У скандального держсекретаря МІУ Галущака проходять обшуки, — Голобуцький 15:04
більше новин
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента 11:41
Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів 19:57
більше новин
В Україні створили Агентство з управління держборгом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok