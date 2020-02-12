Опитування жителів ОРДЛО засекретили "в інтересах нацбезпеки"

Міністерство культури, молоді та спорту засекретив результати опитування громадської думки по вивченню різних аспектів громадської думки жителів підконтрольних і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей в інтересах національної безпеки.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Українських Новин.

"Оприлюднення отриманої та задокументованої інформації може становити загрозу життю та здоров'ю окремих громадян, інтересам національної безпеки, враховуючи специфіку територій, де було проведено дослідження", - йдеться в ньому.

Згідно відповіді, результати дослідження мають намір використовувати для розробки і вдосконалення державних політик і стратегії комунікації серед населення підконтрольних і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, в тому числі у сфері інформаційної безпеки.

Зазначається, що шкода від оприлюднення результатів дослідження переважає над громадським інтересом у оприлюднення отриманих результатів, так як може створити ризики для респондентів, а також знизити ефективність від подальших політик, які будуть сформовані на підставі результатів дослідження, в тому числі заходів, спрямованих на посилення інформаційної безпеки.

Раніше Міністерство інформаційної політики, яке увійшло до складу Мінкультури, провело тендер на опитування громадської думки за 1,3 млн гривень.

Опитування проводилося Українським інститутом соціальних досліджень імені А.с Яременко, однак оприлюднений не був.

Як повідомляли Українські Новини, росіяни частіше за інших просили Порошенко і Зеленського про громадянство.

При цьому Путін спростив отримання громадянства РФ для мешканців "ДНР" і "ЛНР", а пізніше розширив спрощену видачу паспортів РФ на всіх жителів Донбасу.