Курс продажу рубля знизився в обмінниках Києва

У середу, 12 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 11 лютого, знизився на 1 копійку і становить 3,44 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс залишився без змін 3,95 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 12 лютого:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,44 3,95 Максимальний 3,79 5,00 Мінімальний 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 лютого, на 9,52 коп. до 24,4236 UAH/USD.

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 лютого на 4,71 коп. до 24,6042 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 3,80 коп. до 24,3145 UAH/USD.

Тим часом Національний банк визначив перелік банків, які будуть проходити стрес-тестування, яке є складовою щорічної оцінки стійкості, а також затвердив технічне завдання для її проведення в 2020 році.