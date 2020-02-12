Доллар и евро продолжают стремительно дешеветь: курс валют на 12 февраля

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 февраля, на 9,52 коп. до 24,4236 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный Банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 февраля, на 1,82 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,5944 1 доллар США 24,4236 1 швейцарский франк 24,9590 10 иен 2,2247 10 российских рублей 3,8399 1 евро 26,6205

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 3 по 7 февраля продал 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке и купил рекордную сумму в этом году в 362,5 млн долларов.

Тем временем Национальный банк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, которое является составной ежегодной оценки устойчивости, а также утвердил техническое задание для ее проведения в 2020 году.

Также в 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши.