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12 февраля 2020, среда, 06:00 133
Финансы 2020-02-12T06:00:03+02:00
Українські Новини
Доллар и евро продолжают стремительно дешеветь: курс валют на 12 февраля

Доллар и евро продолжают стремительно дешеветь: курс валют на 12 февраля

Таня Войтюк
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Курс валют
Курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 февраля, на 9,52 коп. до 24,4236 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный Банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 февраля, на 1,82 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,5944
1 доллар США 24,4236
1 швейцарский франк 24,9590
10 иен 2,2247
10 российских рублей 3,8399
1 евро 26,6205

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 3 по 7 февраля продал 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке и купил рекордную сумму в этом году в 362,5 млн долларов.

Тем временем Национальный банк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, которое является составной ежегодной оценки устойчивости, а также утвердил техническое задание для ее проведения в 2020 году.

Также в 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши.

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