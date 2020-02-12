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12 февраля 2020, среда, 10:15 430
Финансы 2020-02-12T10:15:44+02:00
Українські Новини
Доллар вырос, а евро "просел": курс валют в обменниках в среду

Доллар вырос, а евро "просел": курс валют в обменниках в среду

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро, Валюта
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 февраля на 4,71 коп. до 24,6042 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,80 коп. до 24,3145 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,51 коп. до 26,4445 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,67 коп. до 26,9145 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,3145 24,6042 26,4445 26,9145 3,44 3,95
Максимальный 24,4500 25,0000 26,6900 27,4000 3,80 5,00
Минимальный 24,0000 24,4500 26,0000 26,7000 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 февраля, на 9,52 коп. до 24,4236 UAH/USD.

Национальный банк в период с 3 по 7 февраля продал 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке и купил рекордную сумму в этом году в 362,5 млн долларов.

Тем временем Национальный банк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, которое является составной ежегодной оценки устойчивости, а также утвердил техническое задание для ее проведения в 2020 году.

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